OpenAI: õpetajatel pole kuidagi võimalik kindlaks teha, kas õpilane on kasutanud oma töös ChatGPT abi

OpenAI avaldas juhendi, kuidas kasutada ChatGPT-d klassiruumis, et õpetajaid kooliaasta alguseks ette valmistada. Haridustöötajad on juba mitu kuud muret avaldanud, et õpilased kasutavad tehisintellekti n-ö sohki tegemiseks, kirjutati Insideris.

Juhendist selgus aga õpetajatele halb uudis - OpenAI teatas, et saite ja rakendusi, mis lubavad paljastada tehisintellekti loodud vastuseid õpilaste töödes, ei saa usaldada.

Ettevõte väitis, et on leidnud, et tehisintellekti sisu detektorid ei ole tõestanud, et nad suudavad usaldusväärselt eristada tehisintellekti loodud ja inimese loodud sisu.

„Kui me OpenAIs proovisime treenida tehisintellekti loodud sisu detektorit, leidsime, et see märgistas inimeste kirjutatud tekste, nagu Shakespeare ja iseseisvusdeklaratsioon, tehisintellekti loodud tekstideks,“ seisab juhendis.

Sellistel sisudetektoritel on ka kalduvus oletada, et inglise keelt emakeelena mitteoskavate õpilaste tööd on tehisintellekti genereeritud, teatas OpenAI.

ChatGPT on alates selle avaldamisest kiiresti muutunud populaarseks vahendiks üliõpilaste seas, sest selle võime genereerida teksti ja luua veenvalt inimlikke vastuseid teeb selle käepäraseks tööriistaks sellistes ülesannetes nagu essee või uurimistöö kirjutamine.

Õpetajad on siiski mures, et õpilased petavad, esitades tekstiroboti ideid ja lauseid enda omadena, ning et nad muutuvad liigselt sõltuvaks vahendist, mis on jätkuvalt altid vigade tegemisele.

Professorid hakkasid avastama, et üliõpilased kasutavad ChatGPT-d kolledži esseedel sohki tegemiseks veidi rohkem kui kuu aega pärast seda, kui juturobot 2022. aasta novembris avalikkusele saadavaks tehti. Selle aasta alguses läbi viidud uuringust selgus, et iga neljas õpetaja väitis, et on tabanud üliõpilasi ChatGPT abil petmas.