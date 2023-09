„Igaviku parfüüm“: teadlastel õnnestus rekonstrueerida Vana-Egiptuses palsameerimisel kasutatud segu

Väidetavalt on ainulaadne lõhn ümber kujundatud, kasutades täiustatud analüütilisi meetodeid, et eraldada kemikaalid ja teha kindlaks, millest need on valmistatud. Teadlased tegid kindlaks, et palsamid valmistati mesilasvaha, taimeõli, rasvade, bituumeni, palsameerimisaine ja mitmete vaikude segust. See aitab ajaloolastel uurida Vana-Egiptuse kaubateid. Näiteks palsamites kasutatav lehisevaik pärineb tõenäoliselt Vahemere põhjaosast, samas kui kauripuuvaigu olemasolu viitab juurdepääsule Kagu-Aasiast pärit koostisosadele.