Renault hakkab Lõuna-Ameerikas autosid tootma. Mudeli nimeks saab Kardian

Esimene mudel hakkab kandma nime Renault Kardian ja arvatakse, et tegemist on lihtsalt Dacia Sandero Stepway pisut kohendatud versiooniga, millel on näiteks ühe margi logod teise vastu välja vahetatud. Auto peaks olema Sanderost ka pisut kõrgem, et anda sellele linnamaasturi tunnetust.