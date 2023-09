Septembris toimuv energeetika suursündmus Positron lubab osalejad valada üle meelelahutuse ja karjäärivõimalustega

Erialal alustas õpinguid 80 tudengit, kellest vaid 7 olid naised. Astudes vastu sügisel algavale 3ndale kursusele, on õppureid alles jäänud 40, kellest 7 alustanud naist on jätkuvalt kursusel alles. Nende kursuse põhjal ilmneb, et naised on valdkonnas spetsialiseerumises isegi osavamad kui mehed. Brenda ise aga kutsub kõiki naisi olenemata nende taustast või vanusest energeetikasektoriga liituma, sest innovatsiooni, väljakutseid ja põnevust jagub erialal kuhjaga. Aga kuidas liituda energeetika valdkonnaga, kui selleks vajalik haridus või taust puudub?

Positroni üks korraldajatest, 22-aastane Brenda, töötab täna täiskohaga Eleringis. Vaatamata oma noorele eale on tal väga vastutusrikas töö – Brenda tegeleb merevõrkude planeerimisega. Sisuliselt tähendab see teiste riikidega koos töötamist, et planeerida tuleviku energiaühendusi ja koostada arengukavasid, et täita Euroopa Liidu rohe-eesmärgid. Samuti on Brenda täna omandamas elektroenergeetika ja mehhatroonika alast kõrgharidust.

Täna on enamik elektrikuid, energeetikuid ja muid valdkonna spetsialiste mehed. Kõige tõenäolisem põhjus peitub vanades tabudes – elektritöid on alati peetud ohtlikeks välitöödeks, mille edukaks teostamiseks on ka füüsilised eeldused. Esialgu nii see ka oli, sest kogu planeedi elektriühendustega varustamine nõuab tõepoolest palju väljas olemist. Tänapäevane töö energeetikavaldkonnas seda enam ei eelda.

Ainuüksi Eestis töötavad kümned tuhanded inimesed selle nimel, et eluks vajalik elekter oleks kättesaadav kõigile ning selle tootmine oleks keskkonnale võimalikult ohutu. Valdkond on arenev ja innovaatiline ning pakub just noortele põnevaid väljakutseid. Kusjuures, valdkonna spetsialistide töötasud on sedavõrd kõrged, et statistiliselt on võimalik vaid infotehnoloogias suuremat sissetulekut teenida ning kahe valdkonna palgavahed ei ole enam kuigi suured. Kuidas aga liituda valdkonnaga, et anda oma panus rohelisemale tulevikule ja teenida kõrget sissetulekut? Nendele küsimustele leiab vastused septembri lõpus toimuvalt energeetikavaldkonna suursündmuselt Positron.

Varasem kokkupuude valdkonnaga ei ole alati vajalik

W.E.G Eesti juhatuse esimees Timo Raimla on tegevjuht ettevõttes, mille aastane käive on enam kui 60 miljonit eurot ning oma edu võtmeks peab ta julget pealehakkamist. „Selleks, et energeetikas kaugele jõuda, peab inimene näitama välja soovi selles valdkonnas midagi korda saata,“ kommenteeris Raimla. Olgugi, et tegelikkuses on vaja rohkemat kui vaid sooviavaldus, on initsiatiivi näitamine siiski hea algus. Kusjuures, kui inimesel puudub energeetikaalane taust, siis just tahtejõud on see, mille abil on siiski võimalik energeetikavaldkonnaga liituda.

Täna on enamikel suurtel energeetikaettevõtetel pakkuda tasustatud praktikakohtasid, töökohapõhist väljaõpet ja erialaseid täiendkoolitusi. See tähendab seda, et kui inimene näitab välja huvi valdkonna vastu, siis on võimalik tööle asuda vaid loetud kuude jooksul ning ambitsiooni omades on võimalik ka täiendkoolituste abil karjääri teha. „Selleks, et pakutavate võimalustega tutvuda, tuleb kohal olla Positronil. Suure tõenäosusega leiab suur hulk energeetika järelkasvu just Positronil enda tulevase töökoha ja uue eriala,“ lisas Raimla.

Initsiatiivikus viib kaugele

E-Service´i tegevjuht Krister Peetmaa tõdes samuti, et energeetikavaldkonnas on tõsine tööjõupuudus ja kinnitas, et kui täna peaks keegi hakkaja tema ettevõttesse sattuma, siis tõenäoliselt leiaks talle nende juures töökoha. Energeetikas on tagatud ka hea töötasu ning kuna valdkond on pidevas arengus, siis on hea karjääri tegemine igale ambitsioonikale inimesele vägagi käegakatsutav. Inimesele, kes soovib energeetikavaldkonnas väärikat töökohta, ongi Peetmaal vaid üks soovitus: „Ole julge ja võta ühendust!“.

Seega, hea ja tasuva karjäärihüppe tegemiseks on esimene samm lisada kalendrisse märge, et 22. ja 23. septembril tuleb kohal olla Tallinnas Unibet Arenal ja leida enda unistuste karjäärivõimalused Positronilt!

22.09-23.09 toimub energeetika tippsündmus Positron, mis leiab aset Unibet Arenal, Tallinnas. Lisaks Enefit Greenile on kõnelejaid Mclarenist, PERHist, Taltech-ist jpt. Üritus on kõigile külastajatele tasuta. https://positron.ee