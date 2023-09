FOTOD | Volkswageni uus äriklassi sõiduk Passat Variant

Auto tuleb müügile väga paljud eri mootoriversioonidega: valikus on kokku kaks pistikhübriidi ning viis kerghübriidset turboga bensiini- ja diiselmootorit.

Pistikhübriidajamid on võimsusega 150 kW (204 hj) ja 200 kW (272 hj). Aku on neil netoenergiasisaldusega 19,7 kWh ja see annab elektriseks sõiduulatuseks ligi 100 km. Akut saab vahelduvvoolu (AC) laadimispunktides laadida 11 kW laadimisvõimsusega senise 3,6 kW asemel. Laadida saab ka kuni 50 kW võimsusega alalisvoolu kiirlaadimisjaamades. Pistikhübriidi elektriajam koos turboga varustatud bensiinimootoriga (1,5 TSI evo2) annab sõiduulatuseks ligikaudu 1000 km.