USA õhuvägi tahab toota kuue miljardi eest droone, mida juhib tehisintellekt

F-22 ja F-35 on kaks Ameerika sõjaarsenali kõige moodsamat ja võimekamat hävitajat. Ühtlasi maksavad nad vastavalt 143 miljonit dollarit ja 75 miljonit dollarit. Seistes silmitsi kasvava survega Hiina poolt, kes on viimastel kuudel kiirendanud oma tavarelvade hankimist, teatas USA Pentagon esmaspäeval programmist, mis on mõeldud hävitajaid toetavate droonide tootmisbaasi väljaehitamiseks.