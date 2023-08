KUULA | Teeme ära tahab jäätmeid ennetada ja kasvas koristuspäevast koolitajaks

Teatavasti algas Teeme Ära koristuspäevana, kuid aastatega on organisatsioon võtnud endale uusi eesmärke. Üheks neist ringmajanduse arendamine ning jäätmete ennetamine. Külaliste sõnul nägid nad, et organisatsiooni tegevus saaks olla palju mõjusam, kui nad teaks, kuidas kogunenud teadmiseid aktiivselt edasi enda. Ehk õppida koolitama.

Teeme Ära ei olnud koolitusorganisatsioon, kuid kasutas just Erasmuse rahastust selleks, et koolitusorganisatsiooniks saada. „Meie jaoks oli see projekt vahend omaenda tegevuse edasi aitamiseks,“ selgitas Kenk.