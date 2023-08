Teadlased kardavad, et kokkupõrge suure asteroidiga võib hävitada inimkonna

Igal aastal Maast mööduvad hiiglaslikud asteroidid võivad kujutada endast ohtu, mis võib tähendada inimtsivilisatsiooni lõppu, kirjutab The Mirror. Märgitakse, et eelmisel aastal registreeriti 122 sellist ohtlikku lähenemist.

Artiklis rõhutatakse, et teadlased jälgivad asteroide tähelepanelikult, juhul kui need kursist kõrvale peaksid kalduma. Teadlaste hinnangul on tänavu olnud juba üle 50 potentsiaalselt ohtliku olukorra. „Asteroidid on erineva suuruse ja kiirusega, kuid isegi väikseimad neist võivad meie planeedile laastavalt mõjuda. Kivimite uurimiseks ja löögi tugevuse hindamiseks kasutavad teadlased Torino löögiohu skaalat,“ kirjutab The Mirror.