„Rakett69“ 13. hooaja võitja Martin Veližanin: see on väga ilusa kõlaga saavutus

Noorte jaoks on oluline näha, et teadus on äge. Mõni võib-olla ootas või praegu ootab kaheksandat klassi, et saaks füüsika- või keemiatunnis katseid teha just seetõttu, et ta nägi lapsena telekast „Rakett69“ saadet. Raketi-ealised (15-24-aastased - toim.) vajavad võib-olla natuke eneseusku, et nad saavad hakkama ka keeruliste ülesannete lahendamisega piiratud aja jooksul. Kui aga enesekindlust ja armastust teaduse vastu juba on, siis on see lihtsalt väga vinge kogemus. „Rakett69“ saates võistlemine on igal juhul väärt ja kui on vähegi huvi, peaksid kõik sinna proovima pääseda!