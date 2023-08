Vaata kaarti: homsest saab Tallinna kesklinnas elektritõukerattaid parkida vaid tähistatud parkimiskohtades, vanalinnas parkimine keelatud

Augusti alguses käivitunud pilootprojekti raames rajati kesklinna 126 spetsiaalselt tõukerataste parkimiseks mõeldud ala. Sõltuvalt asukohast on osa pilootalale jäävatest parkimisjaamadest (51 kohta) märgitud tänaval sõidutee serva või parkimiskohtade asemele, et jalakäijatele jääks kõnniteele rohkem ruumi. Sõiduteel olevad parkimisalad täiendatakse lisaks teekattemärgistusele ka pollaritega, et kasutajate ohutus oleks paremini tagatud.