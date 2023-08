Arheoloogid avastasid Prantsusmaal ainulaadse kiviaegse asula: muuhulgas leiti nööbi esiisa

Arheoloogid leidsid Kirde-Prantsusmaa soodest noorema kiviaja asula, mis on erakordse väärtusega - leid võimaldab teadlastel teha järeldusi selle kohta, kuidas elasid meie esivanemad enam kui 3500 aastat tagasi.

Arheoloogid viisid oma otsingud läbi koostöös Prantsusmaa riikliku teadusuuringute keskusega (CNRS) Saint-Gondi soo piirkonnas (asub Val-de-Marne'i departemangus, umbes 136 km Pariisist), kirjutab Newsweek.

Arheoloogid ütlevad, et sellel asulal „pole Euroopas analooge“ ja see võimaldab kokku panna mõistatuse tükkidest, millest teadlastel noorema kiviaja uurimise puhul oli puudus. Eelkõige on leitud hulk esemeid, mis võimaldavad sügavamalt peegeldada meie planeedil 3500 aastat tagasi elanud inimeste ellu.

Arheoloogid on seda paika püüdnud leida umbes 150 aastat: alates tulekivide mineraalsete moodustiste leidmisest selles piirkonnas. Nüüd leiti sealt umbes 15 paika, kust inimesed ammutasid tulekive ning, mis paiknesid 450 hektari suurusel maa-alal, ning 135 matmispaika.

Samuti leiti muinasasulast viis kividega sillutatud teed, kaevud ja tööriistu.

Üks huvitavamaid leide oli väike ovaalse kujuga pärlmutrist ese, mille keskel on kaks auku. Arheoloogid usuvad, et see on tänapäevase nööbi „eelkäija“, mis valmistati 3400-3300 aastat tagasi.

Arheoloogid nendivad, et nööp on üllatavalt hästi säilinud. See annab lootust, et väljakaevamiste käigus õnnestub saada veelgi rohkem häid leide.

Teadlased hakkasid koos CNRSiga seda kohta uurima umbes 20 aastat tagasi, kuigi teised arheoloogid olid seda küla otsinud poolteist sajandit enne neid.

Uurimisprojektis osales 50 spetsialisti Prantsusmaalt, aga ka praktikante-tudengeid teistest riikidest. Väljakaevamistel töötasid ühel hetkel korraga 20 ekskavaatorit.