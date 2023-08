Telia sulgeb järgmisel nädalal 3G võrgu Tallinnas

Kuna Eesti mõistes on tegu kõige asustus- ja teenindustihedama piirkonnaga, sulgetakse 3G võrk pealinnas erinevate etappide kaupa nelja päeva jooksul ehk vahemikus 4.-7. septembrini.

Telefonid, mis suudavad töötada üksnes 2G ja 3G võrgus, jätkavad pärasr 3G võrgu sulgemist tööd Telia 2G võrgus. See tähendab, et nende telefonidega saab endiselt nii helistada, sõnumeid saata kui ka kõnesid vastu võtta.

Küll aga tekib probleem andmesideühendustega. Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul ei võimalda 2G võrk pakkuda ligilähedaseltki selliseid andmeside kiirusi kui 3G. Seepärast julgustab Telia oma kliente, kes täna kasutavaid veel 2G/3G seadmeid, võtma kasutusele uuemaid 4G/5G toega seadmeid, millel on VoLTE ehk 4G kõneside võimekus. See annab kliendile kindluse, et telefon suudab ka peale 3G võrgu sulgemist pakkuda nii kvaliteetset kõne- kui andmesidet.