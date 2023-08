Tõeline kosmosemõrtsukas: NASA leidis musta augu, mis rebib tähe tükkideks ja paiskab selle jäänused kosmosesse

See tähendab, et ASASSN-14li poolt hävitatud täht on üks põnevamaid, kui mitte esimene purunemise juhtum, mida astronoomid on kunagi näinud. „ASASSN-14li on huvitav selle poolest, et üks keerulisemaid ülesandeid, mis on seotud loodete mõjul purunenud tähtedega, on tähe massi mõõtmine, nagu meie tegime,“ ütles astrofüüsika professor Enrico Ramirez-Ruiz California ülikoolist. „Supermassiivse musta augu poolt hävitatud massiivse tähe jälgimine on põnev, kuna massiivsed tähed on palju haruldasemad kui neist väiksema massiga tähed,“ lisas ta.