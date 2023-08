FOTOD | Esimest korda ajaloos leiti inimajust elus uss: algas kõik imelike sümptomitega

Austraalias elavale 64-aastasele inglannale tehti MRT, mis näitas, et tema ajus elab ümaruss.

SkyNewsi andmetel eemaldati hajameelsuse ja depressiooni all kannatanud naise ajust 8 cm pikkune uss. Väljaande andmetel sattus naine haiglasse 2021. aasta jaanuaris pärast kolm nädalat kestnud kõhuvalu ja kõhulahtisust, millele järgnes kuiv köha ja öine higistamine. Aastaks 2022 olid tema kaebused progresseerunud, hõlmates unustamist ja depressiooni.

Tema aju MRT näitas, et aju kahjustatud paremas otsmikusagaras elab ümaruss, kes end ka arstide üllatuseks liigutab ja ajus hästi tunneb.

Teadaolevalt on see juhtum meditsiiniajaloos pretsedenditu, kuna see ümarussiliik elab tavaliselt Austraalia Uus-Lõuna-Walesi osariigis elutsevate vaippüütonite seedetraktis.