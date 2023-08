Teadlased usuvad, et on Giza Suurest püramiidist avastatud salajase ruumi otstarbe ära arvanud

Suure püramiidi uurimisel avastasid arheoloogid sellest märtsis peidetud koridori. Nüüd oletavad teadlased, et see võis varem sisaldada 26. sajandil eKr valitsenud vaarao aardeid, kirjutab Dailystar.co.uk. Umbes 150 meetri kõrguse püramiidi keskel asuv suur ruum avastati 2017. aastal ja on sellest ajast peale jäänud saladuseks, kuna keegi ei tea, mis selle sees oli.

Kuid appi tuli skaneerimistehnika. Nii õnnestus teadlastel välja selgitada, et ruum on oodatust 10 meetrit pikem ja selle pikkus on tegelikkuses 40 meetrit. Nad usuvad nüüd, et ruumi võidi pääseda läbi salapärase koridori ja et püramiidi sees võisid olla kaks täiesti teineteisest sõltumatut sissepääsu sinna.

Skaneerimiseekspert Sebastien Procureur lisas, et on leitud pisikesi, tänapäeva inimese jaoks väga väikeseid sissepääse, mis viivad kuninga ja kuninganna kambrist sügavale püramiidi sees olevasse tundmatusse ruumi.„See on endiselt mõistatus isegi pärast arvukaid robotiuuringuid,“ ütles ta. „Kindlasti on need inimese poolt loodud. See jätab tulevaste põlvede jaoks mõistatuse.“

Kuid ajaloolane Matthew Sibson oletab, et suur tühi ruum koosneb tegelikkuses ühest või mitmest koridorist, kus vaarao hoidis väärtuslikke esemeid, mida tal hauataguses elus vaja pidi minema.