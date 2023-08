FOTO JA VIDEO | Astronoomid leidsid esmakordselt Maal asuva teleskoobi abiga Neptuunilt tumeda laigu

Väga suurt teleskoopi (VLT) kasutavad teadlased avastasid esimest korda Maalt Neptuunil salapärase tumeda laigu. Suur tume piirkond asub Neptuuni atmosfääris väiksema heleda laigu kõrval. Laigud on levinud suurtel planeetidel, millest tuntuim on Jupiteri Suur Punane Laik, kuid sellist asja on Neptuunil tänu Maal asuva teleskoobi nähtud esimest korda. Sellest teatas Euroopa Lõunavaatluskeskus (ESO) oma veebisaidil.

Laigud Neptuuni atmosfääri sinisel taustal on mõistatus astronoomide jaoks, kes loodavad, et uus avastus aitab neil mõista, mis neid põhjustab. Neptuunil avastas tumeda laigu esmakordselt NASA Voyager 2 1989. aastal ja see kadus paar aastat hiljem. „Alates tumeda laigu esimesest avastamisest olen alati mõelnud, mida need lühiajalised ja raskesti tabatavad tumedad laigud endast kujutavad,“ rääkis Patrick Irwin, Oxfordi ülikooli professor ja ajakirjas Nature Astronomy avaldatud artikli juhtivautor.

Irwin ja tema meeskond kasutasid VLT andmeid, et välistada võimalus, et tumedad laigud on põhjustatud tumenenud pilvedest. Selle asemel näitavad uued tähelepanekud, et tumedad laigud on tõenäoliselt tingitud õhuosakeste tumenemisest udukihi all olevas kihis jää ja udu segunemisel Neptuuni atmosfääris.

Seda järeldust ei olnud lihtne teha, sest tumedad laigud ei ole Neptuuni atmosfääri püsivad tunnused ja astronoomid pole kunagi varem suutnud neid piisavalt üksikasjalikult uurida.