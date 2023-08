Teadlased leidsid viisi, kuidas hiiri määramata ajaks ärkvel hoida

Astrotsüüdid (astrogliia) on arvukaim gliiarakkude tüüp kesk närvisüsteemis . Gliiarakud moodustavad kesknärvisüsteemi ruumalast poole. Inimese ajus on umbes 86 miljardit närvirakku ja ligikaudu 85 miljardit gliiarakku.

WSU viimane, ajakirjas Journal of Neuroscience avaldatud töö näitab, et astrotsüütide aktiveerimine eesajus, täpsemalt aju piirkonnas, mis toetab une, ärkamise ja kehatemperatuuri reguleerimist, võimaldas hiirtel püsida ärkvel määramata ajaks, ilma et nad ilmutaksid mingeid märke unisusest.

Tulemustest rääkides selgitas Frank, et need seavad kahtluse alla arusaama, et inimeste unevajadus tuleneb ärkvelolekust iseenesest. „Selle asemel võib see nõuda spetsiifilist suhtlemist ajurakkude alatüüpide vahel,“ lisas ta.