Küberrünnak häiris Poola rongiliiklust. Tegemist oli arvatavalt vene häkkeritega

Kõrgem julgeolekuametnik Stanislaw Zaryn selgitas, et sellisesse sekkumisse suhtutakse tõsiselt, arvestades Venemaa ja Valgevene hiljutisi katseid Poola destabiliseerimiseks. „Praegu ei välista me midagi,“ ütles ta uudisteagentuurile PAP.

Poola on Ukrainasse saadetavate lääne relvade peamine transiidikeskus. Mõned eksperdid on öelnud, et Venemaa viib läbi küberrünnakuid, et katsetada oma häkkimisvahendeid.