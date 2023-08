Sony toob selle aasta lõpus turule PlayStation Portali

„PlayStation Portal ühendub eemalt teie PS5-ga üle Wi-Fi, nii et te saate PS5-l mängimise pealt kiiresti PlayStation Portalile hüpata,“ ütles Sony Interactive Entertainmenti platvormikogemuse vanem asepresident Hideaki Nishino. „PlayStation Portalil saab mängida mänge, mis on paigaldatud teie PS5 konsooli ja kasutavad Dualsense'i kontrollerit.“

PlayStation Portalil on mõlemal küljel kontrollerid, mis sarnanevad Sony PS5 DualSense kontrolleritele. PlayStation Portalil saab ka meediat mängida - koduekraanil on selle jaoks spetsiaalne sektsioon, kuna see peegeldab PS5-t. Lokaalselt ei saa aga midagi käivitada, on vaja Wi-Fi võrku.