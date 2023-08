Teadlased tuvastasid lõpuks täieliku Y-kromosoomi järjestuse

Kromosoomide põhikomponent on DNA ehk desoksüribonukleiinhape, milles paiknevad geenid lineaarses järjestuses. Kromosoomid on niidikujulised hästi värvuvad struktuurid rakutuumas - nende omaduste järgi pani saksa anatoom Heinrich Wilhelm Gottfried Waldeyer 1888. aastal nendele nime.

Inimesel on igas tuumaga keharakus 46 kromosoomi ehk 23 paari homoloogseid kromosoome. Neist kakskümmend kaks paari (autosoomid) on naisel ja mehel ühesugused, üks paar (sugukromosoomid) aga erinev. Naisel on kaks X-kromosoomi, mehel aga üks X-kromosoom ja üks Y-kromosoom, välja arvatud mõnede erandite puhul. Küpsetes sugurakkudes on kromosoome poole vähem ehk kokku 23.