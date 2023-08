Eelmisel nädalal kasvas koroonasse nakatumiste arv 27 protsenti, suuremat tõusu on oodata kooliaasta alguses

„33. nädala jooksul lisandus 181 haigusjuhtu (23 laboratoorselt kinnitatud ja 158 kliiniliselt diagnoositud). Registreeritud haigusjuhtude üldarv on kasvanud 27,5% võrra eelmise nädalaga võrreldes,“ seisab ameti ülevaates.

Võrreldes eelmise nädalaga on haigestumus veidi kasvanud pooltes kõikidest vanusrühmades. Haigestumuse suuremat kasvu on täheldatud vanusrühmas 30-34a. ning märkimisväärsemat langust vanuserühmas üle 85a. Haigestunute väikese arvu tõttu ei ole esinemissageduse muutuste arvutamine statistiliselt õige. Isikud vanuses üle 60a. moodustavad 23,2% haigete üldarvust, laboratoorselt kinnitatud juhtudest on nende osakaal 26,1%.