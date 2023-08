Selgus majas: teadlased tegid kindlaks kas Fukushima vett võib juua või mitte

Peamine probleem seisneb selles, et puhastatud vesi võib sisaldada kahjulikke isotoope, mis võivad olla kahjulikud inimestele ja ökosüsteemidele. Teadlaste sõnul eemaldati need kahjulikud isotoobid pärast filtreerimist peaaegu täielikult, välja arvatud triitium. See on üliraske vesiniku isotoop, mida on äärmiselt raske veest täielikult eraldada. Kuid see on vees nii lahustuv, et selle tase on alla WHO regulatiivsete piiride.