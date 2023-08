Proovisime järele ja see töötab: uue Dacia Joggeri saab kerge vaevaga muuta magamistoaks

Uus pakett on osaks juunis avalikuks saanud Dacia mudelite viimistlustasemest Extreme, mis mitmete disainiuuenduste (neist lähemalt allpool) kõrval tõi kaasa Extended Grip funktsiooni sisselülimise klahvi, mis kohandab masinate ESP (stabiilsuskontroll ehk electronic stability programm) ja ASR-i (veojõukontroll ehk traction control system) tööd nii, et rattad saavad vabamalt pöörelda ja leiavad parema haardumise lahtise kattega pindadel.

Seejärel saab juba lahti klappida (olge mureta, see on nii täpselt välja mõõdetud, et lage ega seinu ei kriibi) magamisaluse enda:

Kasti tagumise serva saab omakorda avada, et see moodustaks mõnusa trossidega üleval hoitava kandiklaua:

Aknad saab katta spetsiaalsete sirmidega ning kaasas on pehmendused voodi külgedele. Kastis sees on ka avar telk ja kui see ka avada ja üle auto tagumise osa tõmmata, siis on tegemist juba päris korraliku ruumiga looduses aja veetmiseks ning miks mitte ka lapsed sinna magama panna.