„Võimalusi seda peatada on vähe.“ Ukrainlased tahavad endale saada Saksa armee parimat relva, kuid Scholz tõrgub

Kiiev tahab Berliinilt pikamaa tiibrakette Taurus. Saksamaa kantsler Olaf Scholz ütles aga Saksa meediale antud intervjuus, et Saksamaa ei ole valmis neid Ukrainale andma. Nimetatud rakettide lennuulatus on 500 kilomeetrit. See tähendab, et Ukraina saaks need välja saata väljastpoolt vaenlase õhutõrje tegevusraadiust, päästes sellega oma pilootide elu. Tauruste eelis on seegi, et need lendavad väga madalalt, mistõttu on neid radaritega raske tuvastada. Tauruseid nimetatakse punkrihävitajateks, sest need võivad hävitada ka väga tugevasti kaitstud sihtmärke.