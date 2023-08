Teadlased avastasid kosmosest esimest korda elule viitavaid molekule

See on kolmas kord, kui lisaks äädik- ja sipelghapetele leiti kosmoses karboksüülhappeid, ning esimene kord, kui tähtedevahelises ruumis leiti molekulis kolm või enam hapnikuaatomit, selgub ajakirjas The Astrophysical Journal avaldatud uuringust. Karboksüülhapped on kemikaalide klass, mida sageli peetakse elu üheks aluseks. Need on teatud tüüpi orgaanilised ühendid, mida iseloomustab süsiniku (C) aatom, mis on kahekordselt seotud hapnikuaatomiga (O) ja üksiksidemes hüdroksüülrühmaga (-OH). Eelkõige tekib süsihape siis, kui CO2 lahustub vees. Näiteks tuleb seda ette meredes.