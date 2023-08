Kellahinnang: Samsung Galaxy Watch 6 Classic – kena sümbioos vanast ja uuest

Ning jah, lisaks ilmselgelt kenale stiilile – kellast on kahes suuruses versioonid (47mm ja 42 mm) ja kahes toonis (hõbedane ja must) – ja kaasaegsele tehnoloogiale, on siis tagasi toodud vana hea pööratav rõngas. See peaks eriti meeldima neile, kellel ei meeldi kella menüüdes liikumiseks pidevalt ekraanil sõrmega svaipida. See tõstab veidi ka kella ümbritsevat serva ekraani tasapinnalt üles ja nii tekib safiirist katseklaasiga ekraanile veel ka lisakaitse. Kusjuures, keeramine mitte ei asenda svaipimist vaid pakub täiendava võimaluse menüüdes surfamiseks.

Aga igapäevasel tööle, teatrisse, peole minemiseks, matkamiseks, mägironimiseks - lihtsalt suurepärase disaini ja sisuga vidin. Miks matkamiseks? – aga seepärast, et see kuvab selles režiimis reaalajas lisaks asukohale ka kõrgust merepinnast.

Arvan, et Classic 6 Classic on eelkõige ikkagi modernne disainkell. Jah, sellel on olemas kõik sportimise ja kehaanalüüsi rakendused, ent tavaversiooniga võrreldes tunduvalt suurem mass ei tee sellest vast kõige ideaalset sportimise monitoorijat aladel, kus see on oluline. Kui Watch 6 tavaversiooni suurem variant kaalub 33 grammi, siis suurem Classic lausa 59 grammi.

Mida Samsungi kellasid kandma harjunud inimesed selles seadmes uut kohtavad, on märksa eredam ekraan, veidi kiirem menüü tänud Exynose protsessori arendusele ja muidugi vana-uus disain. Aku peab jätkuvalt vastu kaks päeva ning uusim tarkvara ja äpid ning sujuv ühendus mobiiliga on tänu Google Wear OS platvormile jätkuvalt olemas.

Kellal seejuures koguni 16 GB salvestusmälu muusika ja äppide salvestamiseks ja RAMi näitajaks on 2GB (ehk pea sama nagu odavmobiilidel). Veekindlus on tagatud kuni 50 m sügavuseni. Samsung pakub praegu kellaga tasuta kaasa nii tekstiilist kui silikoonist kellarihma.

Ma ei ole küll poest üle kontrollinud, ent eeldan, et orginaalis on kellal peal samuti täiesti ilmastikukindel rihm nimega Hybrid Eco Leather T Buckle. See on valmistatud sünteetilisest nahkmaterjalist ja sisaldab vähemalt 3,3% biopõhist sisu – sellega on kaetud rihma välispind ja see jätab äravahetamiseni sarnase mulje tavalise nahkrihmaga.

Mis mulle veel väga meeldib, on selle kella puhul see, et ekraanil tekkinud on Always On režiim, mis tuhmilt kuvam eriliselt akut kulutama pidevalt kellaaega ja märguandeid. Teiseks see, sportimise alustamisel saab valida automaatse ja käsitsi käivitamise vahel (viimane hea selleks, et ühendumine GPSiga ära toimuks). Randme pööramisel lööb kella ekraan taas erksaks:

Protsessoriks on niisiis tuliuus Exynos W930-ga. Sellel on sama Cortex-A55 kahetuumaline protsessor, millel muutmälu võimsad 2GB – ehk et kõik toimib viivitusteta. Google Play pood on kogu oma rikkuses ka selle kella kasutajatel olemas - sealjuures sadu ja sadu erinevaid ekraanidisaine. Aku laadimine toimub juthmevabalt ja ka kella tagaküljele asetsedes.

Jah, see kell maksab praegu Eestis 469-499 eurot. See on omajagu. Ent kui ma küsin, kas ma saan selle eest lõige kaasaegsema, universaalsema ja minu subjektiivsel hinnangul ka igati kena kella, siis täna on mu vastus „jah“.

Kui ma aga küsin, millele Samsung rõhku võiks panna, siis on märksõnu kaks: kell kergemaks ja aku vastupidavamaks.