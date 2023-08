„Lennuki kõrvale ilmus imelik pilveke.“ Kas pomm või rakett? Ekspert selgitab, mis võis juhtuda Prigožini lennukiga

Tveri oblasti elanikud filmisid lennuki allakukkumist ja videotest on näha, et kontroll lennuki üle puudub täielikult ja lennuk langeb nagu kivi. Samal ajal töötab heli järgi otsustades vähemalt üks Embraeri mootoritest edasi ning lennuki taga on näha suitsujutte. Mõned lennukiosad, näiteks tiib ja saba, langevad kerest eraldi.