„Puhastus käib kogu aeg.“ Ukraina polkovnik räägib, kuidas muudab Prigožini ja Surovikini kõrvaldamine olukorda rindel

23. augusti hommikul tuli teade, et 2022. aasta oktoobrist kuni tänavu jaanuarini Ukrainas Vene vägesid juhtinud Sergei Surovikin on kõrvaldatud õhu- ja kosmosejõudude ülemjuhataja ametikohalt. Sama päeva õhtul tuli ka teade, et Tveri oblastis kukkus alla Wagneri palgasõdurite juhi Jevgeni Prigožini lennuk ning Prigožin koos oma põhilise sõjalise nõuandja Dmitri Utkini ehk „Wagneriga“ on hukkunud. Nii Prigožinit kui ka Surovikinit lugesid eksperdid Vene armee ohvitserkonna hulgas populaarseteks tegelasteks ning kuni Prigožini mässuni 23. juunil mängisid mõlemad Venemaa sõjalises eliidis olulist rolli.