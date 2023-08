„See võib Venemaal kaasa tuua riigipöördekatse.“ Vene sõjaekspert selgitab, millised võivad olla Prigožini surma tagajärjed

Mitmete Telegrami kanalite andmetel viibis pardal ka üks Wagneri komandöridest Dmitri Utkin (kutsungiga „Wagner“), kes oli Wagneri sõjaliste operatsioonide reaalne juht. RIA Novosti teatas hädaabiteenistustele viidates, et pardal olnud kaheksa inimese surnukehad on leitud. Kas nad on tuvastatud, ei ole hetkel teada. Kukkumise hetk jäädvustati videole, mille avaldasid esimestena Telegrami kanalid Baza ja Mash. Ühes videos on näha plahvatust.