„See on väga ohtlik relv.“ Ukraina vägede suurimaks õudusunenäoks on muutunud venelaste kamikaze-droonid Lancet

Venemaa droonid ZALA Lancet on kujunenud üheks suurimaks ohuks, millega Ukraina väed käimasoleva pealetungi ajal silmitsi seisavad. Rindel olevad Ukraina sõjaväelased räägivad, et nende droonide kasutamine venelaste poolt on viimastel kuudel muutunud kordades sagedasemaks. Umbes 30 000 eurot maksvate droonide tähtsus on kasvanud seoses vene helikopteritele ja ründelennukitele osaks saanud suurtele kaotustele.