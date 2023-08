Kuu tagaküljelt leiti pinna alt salapärased moodustised - millega on tegu?

Hiina uurimisaparaat Chang'e 4 on aidanud teadlastel üles leida peidetud moodustised sügaval Kuu tagakülje pinna all. Sellest kirjutab The Independent.

Chang'e 4 kulgur Yutu-2 aitas seda avastust teha oma Kuu pinda läbistava radariga (LPR), mis tungis sügavale Kuu pinna alla, püüdes helikajasid, mis põrkasid tagasi Kuu pinna all asuvatelt moodustistelt, mida muidu palja silmaga ei näe.

Teadlased on varem kasutanud Kuul maapinda läbivat radarit (GPR), kuid need varasemad jõupingutused aitasid kaardistada ainult Kuu pinna ülemist 40 meetrit. Uus avastus võimaldas avastada peidetud moodustisi umbes 300 meetri sügavuselt.

Uued andmed näitavad, et ülemised 40 meetrit Kuu pinna all koosnevad tolmu-, pinnase- ja kivimikihtidest.

Radarianalüüs näitas ka maetud kraatri olemasolu, mis tekkisid suure objekti kukkumisel Kuu pinnale, lisaks õnnestus kaardistada iidseid laavavooge Kuu pinna all. „GPR saadab elektromagnetimpulsse Kuu sisemusse ja võtab vastu kaja maa-alustest kihtidest. Me kasutame kõrgsageduskanali andmeid, et tuvastada kulguri teekonnal asuva ülemise 40 meetri struktuur, mis koosneb peamiselt kivipurust ja pinnasest,“ selgitasid teadlased.

Teadlased oletavad, et seda moodustisi ümbritsevad purunenud kivimid olid tõenäoliselt kokkupõrke tagajärjel tekkinud praht. „Selle uuringu käigus leidsime ülemisest 300 meetrist mitu kihti, mis viitavad tõenäoliselt miljardeid aastaid tagasi toimunud basaldipursete seeriale,“ kirjutavad nad.

Hiljuti ajakirjas Journal of Geophysical Research: The Planets avaldatud uus uuring leidis, et miljardeid aastaid tagasi voolas selles Kuu osas laava.

Teadlased leidsid, et vulkaaniliste kivimite kihid on seda õhemad, mida lähemal need Kuu pinnale on. „Nende laavavoolude paksuse muutumine viitab pursete ulatuse vähenemisele aja jooksul,“ märkisid nad.

Nende andmete põhjal järeldasid teadlased, et Kuu vulkaaniline aktiivsus on pärast Kuu teket järk-järgult vaibunud, kui Marsi-suurune objekt Maaga kokku põrkas ja murdis lahti tüki, mis lõpuks Kuuga ühines. „Kihtide paksus väheneb sügavuse vähenemisega, mis viitab laava välja voolamise kiiruse järkjärgulisele vähenemisele aja jooksul,“ märkisid teadlased.