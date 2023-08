„Tegelikkuses pole asjad päikeselised.“ Hävituslendur selgitab, kuidas hakkavad ukrainlased lääne lennukeid kasutama

Holland annab Ukrainale üle 42 hävitajat F-16 ja Taani 19 hävitajat, ütles 20. augustil Euroopa Liidus visiidil viibiv Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Ukraina saab need lennukid pärast pilootide ja inseneride väljaõpet. „F16. Murranguline kokkulepe. Tänasest on juba konkreetsust. Need on peagi Ukraina taevas,“ kirjeldas Zelenskõi Telegramis läbirääkimiste tulemust.

Ukraina õhujõudude väejuhatuse pressiesindaja Juri Ignat ütles intervjuus ukrainakeelsele Radio Svobodale, et vanade lennukite väljavahetamiseks ja õhus eelise saamiseks vajab Ukraina 128 hävitajat. Kust võtta piisav arv hävitajaid? Kas Ukraina on saamas rootslastelt hävituslennukeid SAAB Gripen ning austraallastelt nende õhujõududest maha kantud hävitajaid F/A-18 Hornet? Kas need on paremad kui F-16? Millal on F-16d Ukrainas? Kuidas need muudavad sõja käiku? Miks on lääne lennukid paremad kui MiGid?