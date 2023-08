Teadlased on kindlaks teinud inimeste minimaalse arvu, mida läheb tarvis Marsil koloonia loomiseks

Independent.co.uk andmetel on teadlased analüüsinud varasemaid uuringuid, milles leiti, et isemajandava Marsi koloonia jaoks võib tarvis minna 100–500 astronauti. Märgitakse, et varasemad uuringud on näidanud, et mis tahes inimasustuse rajamine Marsile on keeruline insenertehniline väljakutse. Teadlaste sõnul nõuab planeedi olemus ka seda, et kõik sinna rajatud elupaigad oleksid suures osas isemajandavad. „Lisaks mõne olulise mineraali ja vee kaevandamisele sõltuvad Marsi tulevased asukad Maalt tulevatest varudest, samuti nende varude täiendamisest kohapeal, kasutades selleks kõrgtehnoloogiaid, et eraldada Marsi veest hapniku hingamiseks ja vesinikku kütuse saamiseks,“ märgivad teadlased.