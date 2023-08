„Halloo, kosmos!“ Jaapani teadlased ootavad Altairi tähe lähedalt tulnukate sõnumit

Jaapani astronoomid usuvad, et kätte on jõudnud aeg, mil maavälise elu esindajatelt võib saabuda sõnum Altairi-nimelise tähe lähedal asuvatelt planeetidelt, mis asuvad meist umbes 16,7 valgusaasta kaugusel.

Ajalehe The Asahi Shimbun teatel saatsid teadlased 1983. aasta augustis Altairi suunas raadiosignaalide abiga teate, mis koosnes 13 pildist. Need joonistused näitasid elu Maal ja inimesi endid.

Teadlased oletavad, et Altairi ümbritsevatel planeetidel võivad elada intelligentsed olendid. Nüüd, 40 aastat hiljem, võib nende sõnul eeldada, et signaal on sihtkohta pärale jõudnud ja vastus on Maa poole teel.