Ukraina armee pealetung jätkub. Ukrainlastel on läinud korda vabastada Urožaine, mõnede vene Z-kanalite väitel ka Robotine. Urožaine juures on suutnud ukrainlased kasvatada pealetungi sügavust enam kui kümne kilomeetrini ja luua soliidse platsdarmi edasiseks pealetungiks. Kõrvaltvaatajate jaoks on need kõigest mõned toponüümid, mis ei tähenda eriti midagi. Enne Venemaa sissetungi elas neis alevites või suurtes külades ligi paar tuhat inimest, praeguseks on neisse purustatud paikadesse jäänud ehk mõnikümmend vanainimest. Need ei ole suurlinnad, kuid nende asustatud punktide vabastamisele toetub Ukraina pealetungioperatsiooni arhitektuur.

Urožaine katab edasitungivate Ukraina vägede vasaku tiiva ja võimaldab koos Staromaiorskega luua üsna suure platsdarmi edasiseks Aasovi mere poole edenemiseks ning rünnakud võivad kulgeda eri suundades. Vene üksuste jaoks, mis on koondunud Prijutne piirkonda Urožainest läänes, on võimalik oht, et Ukraina väed kiiluvad nende ja Staromlinivkas paiknevate Vene armee üksuste vahele. Võimalik on ka, et Ukraina armee liigub Krasnaja Poljana küla poole ja sealt edasi Mariupolini. On ka palju teisi võimalusi. Samal ajal ei ole Ukraina armee vähendanud survet ka teistele lõunarinde sektoritele. Robotine vallutamine tähendab ühtlasi jõudmist Venemaa teisele liinile, sealt saab ohustada juba Vasilivka ja Tokmaki linna või luua sillapea hoopis vasakkalda Hersonis. Ühesõnaga Ukraina armeel on praegu palju võimalusi.