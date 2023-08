Kas kohv võib kompenseerida öise une? Ameerika teadlased leidsid vastuse

Uuringu käigus paluti katsealustel jälgida arvutiekraani ja vajutada nuppu iga kord, kui ekraanile ilmub punane täpp. Unepuuduse all kannatanud katsealused ei märganud helepunast punkti ega reageerinud sellele poole sekundi jooksul. Need tähelepanulüngad on tingitud suurenenud unevajadusest ja on kõige tugevamad 24-tunnise ööpäevase tsükli nendel hetkedel, mil keha ootab und. Lisaks tähelepanuprobleemidele tekkisid ka probleemid koordinatsiooni ning isegi mäluga.