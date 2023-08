Teadlased nuputasid välja, kuidas sünnivad magnetarid

Töörühm leidis, et üle 100 aasta uuritud kaksiksüsteemis HD 45166 asuv täht, mis asub Maast umbes 3000 valgusaasta kaugusel, on väga magnetiline heeliumitäht. Tegemist on tähekehade tüübiga, mille olemasolu ei olnud varem ennustatud.

„See on esimene kord, kui leiame magnetilise massiivse heeliumitähe,“ ütles avastuse juhtivautor ja Amsterdami ülikooli astronoom Tomer Shenar Space.com'ile. „See on ka tugevaim väli, mis on kunagi avastatud massiivses tähes, mis võib läbida tuuma kollapsi ja muutuda neutrontäheks.“

„Neid massiivseid heeliumitähti on Linnuteel ennustatud rohkesti, kuid me ei ole kunagi leidnud ühtegi sellises massivahemikus,“ ütles Shenar.

HD 45166 ei ole mitte ainult selle klassi oluline prototüüp, vaid Shenar märkis ka, et selle objekti kohta avaldatud kirjandus näib trotsivat meie arusaama massiivsetest heeliumitähtedest.

„Just see vastuolu vaatluste ja teooria vahel pani mind ja teisi üha enam HD 45166 kinnisideeks ja viis lõpuks hüpoteesini, et see võib olla magnetiline,“ ütles ta.

„Kõige olulisem avastus, mille tegime, oli see, et massiivsel heeliumitähtedel on äärmiselt võimas magnetväli, mis ulatub kokku 43 000 gaussini,“ lisas Shenar. Võrdluseks on Päikese magnetväli keskmiselt umbes 1 gaussi ja Maa magnetväli 0,5 gaussi tugevusega.

Uuringu keskmes olev massiivne magnetiline heeliumitäht on osa kahe tähe süsteemist nimega HD 45166. Teadlased kahtlustavad, et selle tähe magnetväli on tekkinud teise tähega ühinemise tagajärjel. Uuringus öeldi, et kahe tähe süsteem sisaldas varem kolme tähte ja üks täht neelas ühe oma kaaslastest alla, moodustades tugevalt magnetilise tuuma.

Selle tähe uurimine võib aidata selgitada, kuidas sünnivad mõned universumi kõige äärmuslikumad objektid - magnetarid.

Teadlased juba teadsid, et umbes 10% neutrontähtedest on ka magnetarid. Kuid nad ei teadnud varem, mis nende loomisel täpselt toimub.

Nüüd nad leidsid võimaliku vastuse. Täht, mis moodustab teise tähega sulandudes äärmiselt magnetilise tuuma, võib hiljem kokku variseda neutrontäheks, millel on kõik magnetari omadused.