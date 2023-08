X-is ei saa varsti enam kontosid blokeerida

Siiski kinnitas Musk, et rakenduses saab endiselt blokeerida teisi kasutajaid privaatsõnumeid saatmast.

Paljud ütlesid muutuse kohta, et nii ei saa X-i kasutajad enda rakenduse avakuvast ebasobivaid või vägivaldseid postitusi eemaldada - need ilmuks ikka soovitustena neile ette. Kui praegu mingi kasutaja blokeerida, ei näe konto omanik kuskil tema postitusi, ja vastupidi.

Twitteri asutaja Jack Dorsey nõustus Muskiga, postitades: „100%. Ainult vaigistamine“.

Kuid vaid teavituste vaigistamine ei pruugi olla piisav kaitse igasuguse kiusamise ja ahistamise eest. Vaigistatud konto omanik saab siiski teise postitusi vaadata ja neile reageerida.

Ühtlasi võib blokeerimise võimaluse eemaldamine olla vastukajas App Store'i ja Google Play tingimustega. Mõlemal on ette nähtud reeglid, mis takistavad küberkiusamist ja igasugust ahistamist rakenduste kaudu. See võib tähendada, et X-i ei saa enam nendest alla laadida.

Musk postitas algul teaande enda rakenduses, kuid nüüdseks on mitmed kasutajad märganud, et postitus on maha võetud.

Siiski oleks kasutajatel võimalus enda konto privaatseks teha, peites oma postitusi tundmatute eest ja lubades vaid valitutel enda konto sisu näha.

Musk on algusest peale tahtnud, et Twitter/X oleks platvorm, kus kõigi hääled saavad kuuldavaks ja kehtib sõnavabadus. Rääkimata vahepealsetest sammudest, mis sellele vastu räägivad, on praegune ehk liigagi ekstreemne viis näidata, et kõigil on sõnavabadus.