FAKTIKONTROLL | Kas Tallinna ühistranspordipeatuste tablood näitavad aiateibaid?

„Mis on bussipeatustes olevate elektrooniliste tabloode mõte? Paljudes riikides, kus olen viibinud, on mõte selles: teavita ootajaid peatusse saabuva transpordi osas REAALAJAS. Tallinn: näitame nendel tabloodel lihtsalt sõiduplaanijärgseid väljumisi. Meil süsteemis on reaalajas busside liikumise info olemas, aga vaesed, kes on sunnitud auto puudumisel bussiga sõitma- las ootavad teadmatuses. Vaestel on aega küllaga käes, see ei maksa midagi. Ärme reaalaja infot tabloodel kuva,“ – nii kõlab üks palju ühismeediakära tekitanud postitus.