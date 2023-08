Juhita takso sõitis sisse märga betooni ja jäi kinni

San Francisco avalike tööde osakonna pressiesindaja Rachel Gordon ütles The New York Timesile, et ehitusplatsi piiritlemiseks oli kasutatud ehituskoonuseid ja töölised seisid lippudega ala mõlemas otsas. Ta lisas, et Cruise peab linnale maksma, et kahjustatud teeosa uuesti asfalteerida.

Cruise'i pressiesindaja ütles samal päeval SFGATE-le, et töötajad eemaldasid sõiduki betoonilt.

Kalifornia kommunaalteenuste komisjon (CPUC) andis hiljuti autonoomsete sõidukite (AV) ettevõttele Cruise ja Waymole loa pakkuda San Franciscos mis tahes kellaaegadel piletihinnaga juhita sõite.

See laiendab oluliselt Cruise'i tegevust linnas. Enne seda võis Cruise korraldada juhita sõite vaid kella 22 ja 6 vahel või mis tahes kellaaegadel, kui kohal on ohutusjuht.

CPUC otsus on tekitanud muret selle üle, millist mõju võivad juhita taksod avaldada avalikule ohutusele, näiteks takistades päästeteenistuste juurdepääsu.

Gordon ütles The Timesile, et mõned Cruise'i sõidukid on sõitnud tuletõrjevoolikute peale või lihtsalt peatunud keset teed. Eelmisel nädalal tekitas umbes kümnest Cruise'i autost koosnev rida liiklusummiku, kui nad kõik ühel tänaval seisma jäid.

Linnavolinik David Chiu esitas neljapäeval haldusavalduse, milles palub CPUC-l peatada Cruise'i ja Waymo ärilise laienemise heakskiitmine San Franciscos, kuni linn taotleb otsuse uuesti läbivaatamist.

„Kommertslike AV-de arvu suurenemine San Franciscos tooks paratamatult kaasa liiklusummikute ja ohtlike vahejuhtumite arvu suurenemise,“ ütles Chiu büroo pressiteates.

„Me oleme näinud, et see tehnoloogia ei ole veel valmis ja AV-d on seganud esmareageerijate elupäästvaid operatsioone,“ ütles Chiu avalduses. „San Francisco kannatab selle piiramatu laienemise tõttu tõsist kahju, mis kaalub üles kõik mõjud, mida AV-ettevõtted võivad kogeda kaubandusliku kasutuselevõtu minimaalsest pausist.“

Waymo pressiesindaja ütles Insiderile, et toetab CPUCi hoolikalt kaalutletud otsust. Vastuseks Chiu haldusalasele ettepanekule ütles pressiesindaja: „Me jälgime seda arengut tähelepanelikult ja vahepeal jätkame konstruktiivset koostööd San Francisco linnaga.“