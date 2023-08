Riik hakkab inimestele dokumente edastama läbi ühtse kättetoimetamisportaali

Siiani on kättetoimetamiseportaali kaudu edastanud dokumente prokuratuur, kohtud ja väärteomenetlejad. Nüüd on sündinud kavatsus selle kättetoimetamise võimalusi laiendada ka teistele valitsemisaladele ja nii riigis üleüldiselt bürokraatiat vähendada ja dokumentide saatekulusid kokku hoida.

Justiitsministeerium on loonud ja eelmisel aastal ka kasutusele võtnud portaali , mis saadab kättetoimetavad dokumendid kõikidesse kanalitesse, mida on inimene ise riigile jätnud - näiteks eesti.ee, rahvastikuregister, äriregister ning kõik sisse logitavad riigi teenused. Varem toimetati kohtu saadetavad teated inimestele sageli tähitud postiga, mis oli saajale tülikas ja riigile muidugi kulukas – postikulude kokkuhoid oli kohtutele juba esimese paari kuuga 50 000 eurot.

„See on killustanud ja kallis. Justiitsministeeriumil on juba näiteks võtta, et oleme sellega prokuratuuris, kohtutes ja väärteomenetluses kokku hoidnud,“ märkis Popel. „Soovime luua lihtsasti kasutava süsteemi ning et igal pool oleks ühesugune reeglistik. Erandina jääb ikkagi kehtima see, et inimene saab edasi suhelda ka paber kujul.“