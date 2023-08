Tööandjate keskliit Võrklaevale: automaks pole praegusel kujul tõsiseltvõetav, tegelege esmalt riigiaparaadi kulude kärpimisega

Liidu tegevjuht Arto Aas rõhutas rahandusministeeriumile saadetud vastuses, et Eesti ettevõtjaid ja tarbijaid tabavad lähiajal niigi mitmed kulusid ja inflatsioonitaset suurendavad maksutõusud. Samal ajal on Eesti majandus langenud viis kvartalit järjest, tööpuudus kasvab ja ettevõtete konkurentsivõime eksporditurgudel on tõsise surve all.