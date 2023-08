Tõestatud: TikTok vähendab laste tähelepanuvõimet

Lisaks muredele TikToki mõju pärast laste ja täiskasvanute vaimsele tervisele viitavad mõned esimesed uuringud sellele, et rakendus võib vähendada kasutajate tähelepanuv õimet. Platvormil on lõputu hulk lühivideoid, mis pakuvad meelelahutuslikku sisu juba 15 sekundi jooksul.

See on igati normaalne, kuid probleem tekib pideva lühikese sisu tarbimisega. Kui inimene saab iga 15 sekundi tagant dopamiinilaksu, harjub ta selle tundega. Ja kui TikTokis satub ette video, mis rahuldust ei paku, saab kohe edasi kerida järgmisele.

Kui inimene siis muid asju tegema läheb, ei saa ta kohest rahuldust ja tegevus võib muutuda igavaks. Sel kuul avaldatud uuring tõestas üliõpilaste seas, et TikToki ja YouTube'i lühivideote pidev tarbimine vähendab laste tähelepanuvõimet ja võib viia sõltuvuskäitumise tekkeni. Käitumine on siis üpris sarnane muudele sõltuvustele - tekib närvilisus, kui telefoni vaadata ei saa ning ei suuda muule keskenduda.

2019. aastal ajakirjas Nature Communication avaldatud uuringus leiti, et inimeste kollektiivne tähelepanuvõime näib olevat vähenemas tänu sellele, kui kiiresti inimesed sotsiaalmeedias sisu tarbivad. Kuigi uuringus ei räägitud selgesõnaliselt TikTokist, ütles Science Times, et tegemist on asjakohase uuringuga, mis viitab sellele, et rakendus on inimeste ajusid tõepoolest mõjutanud.