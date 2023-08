Parvlaeva Estonia vraki uurimine tõi kaasa hankevaidluse

Kui täpne olla, siis korraldab OJK nimel hanget hoopis riigiettevõte Eesti Energia. Nimelt on Eesti Energia kuulutatud valituse otsusega vabatahtlikuks keskseks hankijaks. Ehk et kui mõnel riigiasutusel on käsil keerukas rahvusvaheline hange, siis osutab Eesti Energia talle riigihangete tugiteenust.