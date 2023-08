Venemaa verist naftat vedavad tankerid tekitasid Eesti vetes esimese õlireostuse

Tegemist on alaga Lahemaa reidil Loksa ja Käsmu alal. Laevade liikumisi monitooriva portaali marinetraffic.com andmeil seisab seal tänagi hommikul ligi 30 peamiselt Libeeria ja Panama lipu all seilavat Venemaa verist kütust vedavat naftatanerit. Nende riikide lipu all on need tankerid ilmselgelt fiktiivselt ja omanikke tuleb otsida idanaabrite juurest.