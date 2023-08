KUULA | Ka muinsuskaitsja saab juhtida süvatehnoloogiaid

Ehkki esialgu soovis naine õppima minna arhitektuuri, olid elul omad plaanid ja tagantjärele teab Tang, et nii ongi hea. Tema sõnul võib muinsuskaitse õppekava esialgu näida kuiv, kuid võimaldas õppida integreerima vana ja uut. See oligi see, millest Tang tegelikult huvitatud oli.

EKA õppekava on ülesehituselt maailmas ainulaadne, kuid leidus ülikoole, kuhu oli võimalik Erasmuse kaudu ennast täiendama minna. Seda, et ta tahab mingiks ajaks välismaale suunduda, teadis Tang juba ammu. Õigupoolest, kuna naine on pärit Saaremaalt, igatses ta kaugemale juba pärast põhikooli, näiteks mandrile gümnaasiumisse või välismaale ülikooli. Valik langes siiski EKA kasuks.

Huvi välismaal õppimise vastu aga ei kadunud. Tang võttis Erasmuse teekonna ette ja jõudis Uppsala ülikooli kaudu Gotlandi saarele. Ehkki ta ise oli sel ajal bakalaureuseõppes, läbis ta Rootsis kursuseid koos magistrantidega. Uusi tutvusi oli tema sõnul rahvusvahelises ühiselamus väga kerge leida ja ka akadeemilised ootused said täidetud.

„Rootsi jõudes olin ma täiesti läbipõlenud ja see kogemus oli minu jaoks kui taassünd,“ meenutab taskuhäälingu külaline.

Mis sõnadega saadaks Minni Tang teele kellegi, kes seisab kaheldes Erasmuse koordinaatori ukse taga? „Lihtsalt lükkaksin ta sealt uksest sisse,“ naerab ta. „Mõnikord tuleb aju hetkeks kinni keerata ja mitte üle mõelda. Tead ise ka, et see on äge.“

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri tegemistega saad end kursis hoida veebilehel eeagentuur.ee, Facebooki lehel või Instagramis @erasmuselood.