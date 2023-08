HÜVASTI | Vasalemma jõe kalad vabanevad juba septembris Vanaveski paisust

„Järjekordne kalade rändetakistus saab ajalooks. Vanaveski paisu avamist on planeeritud pikalt ning seda magusam on näha, kui jõudsalt ehitustööd edenevad,“ ütles Lääne-Harju vallavolikogu esimees Külli Tammur.

Tema sõnul elab Vasalemma jões rohkem kui 20 kalaliiki, kelle loomulikku liikumist takistavad paisud. See mõjutab omakorda aga kogu svee-elustiku seisundit ega lase Vasalemma jõel toimida kogu oma hiilguses. „Paisu eemaldamisel on täidetud kõik eeldused olla suurepärane lõheliste ja siirdekalade jõgi,“ lisab Tammur.

Keskkonnamõju hindamise aruande järgi oli Vasalemma jões vee-elustiku seisund suudmest kuni paisuni hea ning sealt edasi kesine kuni päris halb. See tähendab, et paisu tõttu puudusid igasugused võimalused kaladel vabalt rännata ning siirdekalad sealt edasi ei jõudnudki.

See tõi kaasa kalade arvukuse vähenemise ning ühtlasi ka karmimad püügipiirangud. Rändetakistuse avamisel on oodata kalastiku seisundi paranemist, mis tulevikus teeb kindlasti head meelt ka kalastajatele.

RMK vee-elustiku spetsialist Sander Sandberg ütles, et Vanaveski paisu likvideerimisega alustati 2021. aastal ja töid on tehtud nii, et tulemus oleks võimalikult looduslähedane. Kogu Vasalemma jõe säng paisu vahetus läheduses taastatakse, mistõttu paisjärv ei avalda enam jõele negatiivset mõju. Vanaveski paisul säilitatakse maaomanikega kokkuleppel paisule rajatud endine mittetöötav kalatrepp, liigveelask ning paisude otsad, mis konserveeritakse, et säilitada ka rajatise muinsuskaitselised väärtuse.