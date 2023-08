Tehniline probleem või kaval trikk? X-is laadisid konkureerivate saitide lingid tavapärasest palju kauem

CNNi kogutud andmetel võttis X-i postitatud linkide, sealhulgas New York Timesi, Reutersi, Facebooki, Substacki ja X-i konkurentide Bluesky ja Threadsi saitide laadimine umbes 5 sekundit. See on märkimisväärne aeglustumine võrreldes tavapärase peaaegu kohese saidi laadimisega.

Juhtumi teeb kahtlaseks asjaolu, et paljud teised saidid, nagu NBA.com, CNN ja Target ei tundunud olevat probleemist mõjutatud. Viivitustest teatasid esimesena tehnoloogiafoorumi Hacker News kasutajad.

Linkide laadimise viivituste põhjus ei olnud selge. X ei vastanud CNNi mitmekordsele kommentaaripäringule. Saiti on vaevanud viimasel ajal mitmed tehnilised probleemid. Kuid näis, et probleem oli mõnede kasutajate jaoks teisipäeva pärastlõunaks lahenenud.

Viivitused mõjutasid aga nii konkureerivate platvormide saite kui ka uudisteagentuure, mida Twitteri omanik Elon Musk on varem kritiseerinud. Näitena tülitses Musk selle aasta alguses New York Timesiga selle pärast, et viimane ei soovinud maksta tema platvormi uue tasulise verifitseerimise eest.

Küberturvalisuse uurija Will Dormann kinnitas teisipäeval CNNile, et New York Timesi veebilehe laadimisaeg oli umbes 4,5 sekundit pikem. „Kuigi me ei tea, mis on selle ajalise viivituse põhjendus, oleksime mures mis tahes uudisteorganisatsiooni suhtes ebaselgetel põhjustel rakendatud sihipärase surve pärast,“ seisis New York Timesi CNNile saadetud avalduses.

Meta, Facebooki ja Threadsi emafirma, on üks X-i suurimaid konkurente. X-i tegevjuht Elon Musk ja Meta tegevjuht Mark Zuckerberg on juba pikemat aega omavahel internetisõda pidanud, üksteist solvates ja ähvardades. Musk ja Zuckerberg on viimastel nädalatel taas plaane teinud, et üksteisega füüsilises võitluses mõõtu võtta.

Zuckerberg ei vastanud CNNi kommentaaripäringule, kuid vastas praegust teemat puudutavale postitusele Threadsis mõtleva näo emotikoniga.

Detsembris otsustas X keelata lingid konkureerivatele sotsiaalmeedia teenustele, sealhulgas Facebooki, Instagrami ja Twitteri alternatiividele nagu Mastodon, kuid see muutus tühistati kiiresti. Platvormil on viimastel kuudel esinenud mitmeid muid tõrkeid ja tehnilisi probleeme, mis on mõjutanud kasutajate võimalust lugeda postitusi, vaadata fotosid ja klõpsata linkidel. Probleemid on tekkinud pärast seda, kui Musk vähendas ettevõtte personali ja kärpis kulusid.