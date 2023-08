Silmad, mis meid jälgivad: politsei on linnatänavaile paigaldanud juba 1500 kaamerat

PPA politseimajor Aivar Krupp ütles Fortele, et avaliku ruumi kaameratest veidi üle 600 on Tallinnas, sadakond Tartus, Pärnus umbkaudu 60 ning ülejäänud on teistes väiksemates alevites ja linnades.

„Avaliku ruumi kaamerate paigaldamise algatus tuleb peamiselt kas kohaliku omavalituse poolt või politseilt ning need paigaldatakse ohuhinnangu alusel konkreetsesse piirkonda, kus on vajadus tõrjuda ohtu. Näiteks on suuremates linnades kaamerad paigaldatud tihedamalt külastatavatele tänavalõikudele ning kohtadesse, kuhu politsei saab sagedamini väljakutseid. Kaamerate asukohad on planeeritud nii, et kaetud ei oleks mitte üksnes kriitilisemad kohad, aga ka olulisemad inimeste ja sõidukite liikumissuunad,“ ütles Aivar Krupp.