Netflixis saab varsti mängida videomänge ka arvutis ja teleriekraanil

Netflixi mängude osakonna abijuht Mike Verdu kirjutas oma blogipostituses, et tegemist on piiratud beetatestidega vähestele inimestele. Seega ei saa kõik Netflixi tellijad Kanadas ja UKs veel mänge proovida. Kuigi see esmane mängude avalikkusele pakkumine on piiratud, on see potentsiaalselt Netlfixi videomägude ambitsioonide osas märkimisväärne samm.